Café du mercredi et spectacle Les contes enchantés Médiathèque Le Bugue

Café du mercredi et spectacle Les contes enchantés

Médiathèque 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Ateliers, jeux et buvette crêpes.

14h30 spectacle un voyage magique au rythme des saisons. Les fées en mission lumière.

Spectacle participatif pour tous

Ateliers, jeux et buvette crêpes.

14h30 spectacle un voyage magique au rythme des saisons. Les fées en mission lumière.

Spectacle participatif pour tous .

Médiathèque 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 51 59 contact@associationlapetitemaison.fr

English : Café du mercredi et spectacle Les contes enchantés

Workshops, games and refreshments.

2:30pm: show: a magical journey through the seasons. The fairies on a mission of light.

Participatory show for all

L’événement Café du mercredi et spectacle Les contes enchantés Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère