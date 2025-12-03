Café du mercredi et spectacle Les contes enchantés Médiathèque Le Bugue
Médiathèque 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-03
2025-12-03
Ateliers, jeux et buvette crêpes.
14h30 spectacle un voyage magique au rythme des saisons. Les fées en mission lumière.
Spectacle participatif pour tous
Médiathèque 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 51 59 contact@associationlapetitemaison.fr
English : Café du mercredi et spectacle Les contes enchantés
Workshops, games and refreshments.
2:30pm: show: a magical journey through the seasons. The fairies on a mission of light.
Participatory show for all
