Café du mercredi – Médiathèque Le Bugue, 4 juin 2025 14:00, Le Bugue.

Dordogne

Café du mercredi Médiathèque 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-06-04 14:00:00

fin : 2025-06-04 18:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Au programme

Musique et chant avec Catherine

Atelier décors marins

Atelier créatifs séniorsavec Neige

Atelier surprise

Ouvert à tous.

Médiathèque 1 place du 19 mars 1962

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 51 59 contact@associationlapetitemaison.fr

English : Café du mercredi

On the program:

Music and singing with Catherine

Seascape workshop

Senior creative workshop with Neige

Surprise workshop

Open to all.

German : Café du mercredi

Auf dem Programm stehen:

Musik und Gesang mit Catherine

Atelier für Meeresdekorationen

Kreative Seniorenwerkstatt mit Neige

Überraschungsworkshop

Offen für alle.

Italiano :

In programma:

Musica e canto con Catherine

Laboratorio sul paesaggio marino

Laboratorio creativo senior con Neige

Laboratorio a sorpresa

Aperto a tutti.

Espanol : Café du mercredi

En el programa:

Música y canto con Catherine

Taller de paisaje marino

Taller creativo para mayores con Neige

Taller sorpresa

Abierto a todos.

