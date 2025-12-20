CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS, Quai des arts Pornichet
CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS, Quai des arts Pornichet mercredi 7 janvier 2026.
CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS
Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-01-07 20:00:00
fin : 2026-01-07 21:15:00
2026-01-07
Concert.
Informations pratiques
Quand ?
Le 7 janvier
⏰ Horaires ?
A partir de 20h
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .
Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
