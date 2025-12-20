CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS, Quai des arts Pornichet

CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-01-07 21:15:00

Date(s) :

2026-01-07

Concert.

Informations pratiques



Quand ?

Le 7 janvier

⏰ Horaires ?

A partir de 20h

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS Pornichet a été mis à jour le 2025-12-20 par ADT44