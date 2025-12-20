CAFÉ DU QUAI CONCERT LES DÉBARQUÉS, Quai des arts Pornichet

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique

Concert.
Informations pratiques 
 

 Quand ?
Le 7 janvier

⏰ Horaires ?
A partir de 20h

 L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied).   .

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43  billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

