CAFÉ DU QUAI DES ARTS BAL TRAD Quai des arts Pornichet

CAFÉ DU QUAI DES ARTS BAL TRAD Quai des arts Pornichet mercredi 8 octobre 2025.

CAFÉ DU QUAI DES ARTS BAL TRAD

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-08 22:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Après une longue pause estivale, voici revenu le Bal trad mensuel au Café du Quai des arts.

Rendez-vous les 2èmes mercredis du mois pour faire vibrer le hall du Quai des arts des folles gavottes, valses et autres mazurkas proposées par l’association Quai des bals.

Au programme

19h-20h – initiation avec Margaux ou/et Dom,

20h à 22h – bal, scène ouverte et boeuf musical.

Informations pratiques

Quand ?

8 octobre 2025

⏰ Horaires ?

De 19h à 22h

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est libre.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

English :

After a long summer break, the monthly Bal trad returns to the Café du Quai des arts.

German :

Nach einer langen Sommerpause ist der monatliche Bal trad im Café du Quai des arts wieder da.

Italiano :

Dopo una lunga pausa estiva, il mensile Bal trad torna al Café du Quai des arts.

Espanol :

Tras una larga pausa estival, el Bal trad mensual vuelve al Café du Quai des arts.

L’événement CAFÉ DU QUAI DES ARTS BAL TRAD Pornichet a été mis à jour le 2025-10-04 par ADT44