CAFÉ DU QUAI DES ARTS TRICOT-THÉ Pornichet mercredi 15 octobre 2025.

2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 17:00:00

fin : 2025-10-15 18:30:00

Le Café du Quai des arts propose son premier Tricot-thé pour un après-midi automnal chaleureux.

Un moment ouvert à tout le monde, passionnés, débutants ou experts, en solo ou en famille, pour se rencontrer, papoter, regarder et partager les techniques, les œuvres et les envies.

Pour les enfants qui accompagnent les parents ? Des jeux de table leurs sont proposés en partenariat avec la ludothèque de Pornichet animés par les bénévoles du Café du Quai.

Informations pratiques

Quand ?

15 octobre 2025

⏰ Horaires ?

De 17h à 18h30

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

English :

The Café du Quai des arts presents its first Tricot-thé for a warm autumn afternoon.

German :

Das Café am Quai des arts bietet seinen ersten Tricot-thé für einen gemütlichen Herbstnachmittag an.

Italiano :

Il Café du Quai des arts offre il suo primo tè a maglia per un caldo pomeriggio autunnale.

Espanol :

El Café du Quai des arts ofrece su primer té de punto para una cálida tarde de otoño.

