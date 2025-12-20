CAFÉ DU QUAI LE BAL DU QUAI, Quai des arts Pornichet
Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-02-11 19:00:00
fin : 2026-02-11 22:00:00
2026-02-11
Bal.
Bienvenue au Café du Quai !
Le Café du Quai organise un bal folk mensuel en complicité avec Quai des bals.
Au programme, une heure d’initiation suivie d’une scène ouverte et d’un bœuf musical* où danseurs et musiciens investissent la piste !
Alors, on danse ?!
Au programme
18h30 ouverture des portes
19h initiation
20h 22h bal (scène ouverte et boeuf)
Musicien.ne.s bienvenu.e.s au bœuf.
La scène ouverte et la session-boeuf sont gérées de façon souple et a-priori en acoustique. Merci de contacter Quai des Bals pour l’inscription.
Informations pratiques
Quand ?
Le 11 février
⏰ Horaires ?
A partir de 19h
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .
Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
