CAFÉ DU QUAI LE BAL DU QUAI, Quai des arts Pornichet

Bienvenue au Café du Quai !



Le Café du Quai organise un bal folk mensuel en complicité avec Quai des bals.

Au programme, une heure d’initiation suivie d’une scène ouverte et d’un bœuf musical* où danseurs et musiciens investissent la piste !

Alors, on danse ?!

Au programme

18h30 ouverture des portes

19h initiation

20h 22h bal (scène ouverte et boeuf)

Musicien.ne.s bienvenu.e.s au bœuf.

La scène ouverte et la session-boeuf sont gérées de façon souple et a-priori en acoustique. Merci de contacter Quai des Bals pour l’inscription.

Informations pratiques



Quand ?

Le 11 février

⏰ Horaires ?

A partir de 19h

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

English :

