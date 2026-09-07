Café Dys, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 19 septembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Café Dys Samedi 19 septembre, 10h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Inscription conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Bientôt la Journée nationale des DYS (dyslexie
et dysorthographie) ! En attendant, retrouvez nous pour un nouveau Café Dys en présence du présidentde l’association APEDYS Nouvelle-Aquitaine et d’un représentant de la Bibliothèque sonore de Bordeaux pour répondre à vos questions et présenter leurs activités pour les dyslexiques.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}] [{« link »: « https://www.apedysnouvelleaquitaine.fr/ »}]
Vos bibliothécaires vous invitent à un café sur la thèmatique de la dyslexie et dysorthographie. littérature
Café littéraire @Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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