Café DYS, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Café DYS Samedi 28 mars, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

L’association Apedys propose un café-rencontre destiné aux parents d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage, aux adolescents ou adultes s’interrogeant sur la nature d’éventuelles difficultés rencontrées lors de leur parcours d’études ou de leur vie professionnelle, mais aussi à chacun des professionnels qui accompagne au quotidien des personnes concernées par l’ensemble de ces troubles Dys.

Tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Avec APEDYS 52 Rencontre