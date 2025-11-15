Café Dys Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Café Dys Médiathèque du Val de Blaise Wassy samedi 15 novembre 2025.

Café Dys Samedi 15 novembre, 09h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T09:00:00 – 2025-11-15T12:00:00

Fin : 2025-11-15T09:00:00 – 2025-11-15T12:00:00

L’association ApeDys 52, rend visite à la médiathèque pour une rencontre autour d’un café. Destinée à tous ceux qui s’interrogent, accompagnent ou présentent des difficultés.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Rencontre dys partage