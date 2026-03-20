Café DYS Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Mercredi 3 juin · de 15h à 17h · durée 2h · Ormédo · à partir de 6 ans Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

En partenariat avec APEDYS44Un après-midi pour mieux comprendre les troubles DYS. En partenariat avec l’association Apedys44, venez découvrir ce temps fort ouvert à tous, afin de sensibiliser autour des troubles communément appelés « DYS ». Plusieurs ateliers en continu seront accessibles dans la médiathèque. Il sera, par exemple, possible d’échanger autour de partages d’expériences. Il y aura également un atelier d’informations sur les plans de compensations existants. Ouvert à tous, que vous soyez parents, accompagnants, porteurs de troubles Dys ou tout simplement curieux.Mercredi 3 juin · de 15h à 17h · durée 2h · Ormédo · à partir de 6 ans

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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