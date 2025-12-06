Café DYS Médiathèque Riec-sur-Bélon

Café DYS

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

La médiathèque de Riec-sur-Bélon vous propose un rendez-vous bienveillant et convivial ouvert aux personnes atteintes de troubles Dys et aux parents ou proches d’enfants Dys, pour échanger et partager des expériences et des conseils autour des troubles Dys et de leurs prises en charge.

Samedi 6 décembre de 14h à 16h

Renseignements et inscriptions 02 98 06 50 30

En partenariat avec @AAPEDYS 29, Association d’Adultes et de Parents d’Enfants DYSlexiques du Finistère et Dyspraxie France Dys Finistère DFD29 .

