Café-DYS, trucs et astuces | Échange l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Un rendez-vous bienveillant ouvert aux personnes atteintes de troubles DYS, à leurs proches, aux AESH ou enseignants ou encore aux professionnels médicaux et paramédicaux pour partager leurs expériences et trucs et astuces.
Avec l’AAPEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29. .
