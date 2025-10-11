Café-DYS, trucs et astuces | Échange l’Archipel Fouesnant

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

Début : 2025-10-11 14:00:00

Un rendez-vous bienveillant ouvert aux personnes atteintes de troubles DYS, à leurs proches, aux AESH ou enseignants ou encore aux professionnels médicaux et paramédicaux pour partager leurs expériences et trucs et astuces.

Avec l’AAPEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

