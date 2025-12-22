Café-DYS, trucs et astuces | Échange, l’Archipel Fouesnant
Café-DYS, trucs et astuces | Échange, l’Archipel Fouesnant samedi 24 janvier 2026.
Café-DYS, trucs et astuces | Échange
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Un rendez-vous bienveillant ouvert aux personnes atteintes de troubles DYS, à leurs proches, aux AESH ou enseignants ou encore aux professionnels médicaux et paramédicaux pour partager leurs expériences et trucs et astuces.
Avec l’AAPEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café-DYS, trucs et astuces | Échange
L’événement Café-DYS, trucs et astuces | Échange Fouesnant a été mis à jour le 2025-12-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN