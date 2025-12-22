Café-DYS, trucs et astuces | Échange, l’Archipel Fouesnant

Café-DYS, trucs et astuces | Échange

Un rendez-vous bienveillant ouvert aux personnes atteintes de troubles DYS, à leurs proches, aux AESH ou enseignants ou encore aux professionnels médicaux et paramédicaux pour partager leurs expériences et trucs et astuces.

Avec l’AAPEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

