Café-échange Activités numériques en famille Le Blanc
Café-échange Activités numériques en famille Le Blanc mardi 31 mars 2026.
Café-échange Activités numériques en famille
1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-31 17:30:00
fin : 2026-03-31 19:30:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-28
Participez à un café-échange informatifs sur les bons usages du numérique en famille.Familles
Le Centre Organise un Café-échange sur les bons usages du numérique en famille en partenariat avec Emmaüs connect.
Pour cette première rencontre, nous échangerons sur les différentes activités ludiques en ligne à faire en famille.
un 1er atelier en mars: temps d’écran et activité pédagogique enligne et un second en avril: Les risques liés à l’usage du numérique en ligne.
Les parents et grands-parents sont conviés. .
1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr
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English :
From childhood to womanhood, a journey through the poetry of a body….
L’événement Café-échange Activités numériques en famille Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne