Café-échange Activités numériques en famille

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 17:30:00

fin : 2026-03-31 19:30:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-28

Participez à un café-échange informatifs sur les bons usages du numérique en famille.Familles

Le Centre Organise un Café-échange sur les bons usages du numérique en famille en partenariat avec Emmaüs connect.

Pour cette première rencontre, nous échangerons sur les différentes activités ludiques en ligne à faire en famille.

un 1er atelier en mars: temps d’écran et activité pédagogique enligne et un second en avril: Les risques liés à l’usage du numérique en ligne.

Les parents et grands-parents sont conviés. .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

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English :

From childhood to womanhood, a journey through the poetry of a body….

L’événement Café-échange Activités numériques en famille Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne