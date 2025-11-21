Café-échange découverte des métiers Service à la personne Troyes

Café-échange découverte des métiers Service à la personne

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 09:30:00

fin : 2025-11-21 10:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Nous vous proposons un moment d’échanges convivial autour d’un café, en compagnie de Géraldine Bouillon, formatrice AFPA, et Fanny Bray, chargée de recrutement et d’accompagnement.



Au programme de cette rencontre

Présentation de deux métiers essentiels du secteur

> ADVF Assistant(e) de vie aux familles

> ASMS Agent(e) de service médico-social

Informations sur les parcours de formation adaptés, opportunités concrètes d’emploi et réponses à toutes vos questions.



Que vous soyez en reconversion, en recherche d’emploi ou simplement curieuse ou curieux, c’est l’occasion idéale pour découvrir ces professions de proximité, comprendre leurs réalités et envisager une nouvelle orientation.



Venez vous informer, échanger… et peut-être donner un nouveau souffle à votre parcours professionnel ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

