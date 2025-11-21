Café-échange découverte des métiers Service à la personne Troyes
Café-échange découverte des métiers Service à la personne Troyes vendredi 21 novembre 2025.
Café-échange découverte des métiers Service à la personne
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 09:30:00
fin : 2025-11-21 10:30:00
Date(s) :
2025-11-21
Nous vous proposons un moment d’échanges convivial autour d’un café, en compagnie de Géraldine Bouillon, formatrice AFPA, et Fanny Bray, chargée de recrutement et d’accompagnement.
Au programme de cette rencontre
Présentation de deux métiers essentiels du secteur
> ADVF Assistant(e) de vie aux familles
> ASMS Agent(e) de service médico-social
Informations sur les parcours de formation adaptés, opportunités concrètes d’emploi et réponses à toutes vos questions.
Que vous soyez en reconversion, en recherche d’emploi ou simplement curieuse ou curieux, c’est l’occasion idéale pour découvrir ces professions de proximité, comprendre leurs réalités et envisager une nouvelle orientation.
Venez vous informer, échanger… et peut-être donner un nouveau souffle à votre parcours professionnel ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café-échange découverte des métiers Service à la personne Troyes a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne