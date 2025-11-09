Café-échange (spécial harcèlement) Salle des fêtes de Lugos Lugos

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

On en parle ensemble ?
Café-échange pour parents d’adolescents (focus harcèlement)
10h–12h — Salle des Fêtes, 9 rue de la Mairie, Lugos
Toutes les actions de L’INTER’VAL voir le programme dédié
Contact Gina MORGANTINI — gmorgantini@valdeleyre.fr   .

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine   gmorgantini@valdeleyre.fr

