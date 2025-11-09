Café-échange (spécial harcèlement) Salle des fêtes de Lugos Lugos
Café-échange (spécial harcèlement) Salle des fêtes de Lugos Lugos dimanche 9 novembre 2025.
Café-échange (spécial harcèlement)
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
On en parle ensemble ?
Café-échange pour parents d’adolescents (focus harcèlement)
10h–12h — Salle des Fêtes, 9 rue de la Mairie, Lugos
Toutes les actions de L’INTER’VAL voir le programme dédié
Contact Gina MORGANTINI — gmorgantini@valdeleyre.fr .
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine gmorgantini@valdeleyre.fr
English : Café-échange (spécial harcèlement)
German : Café-échange (spécial harcèlement)
Italiano :
Espanol : Café-échange (spécial harcèlement)
L’événement Café-échange (spécial harcèlement) Lugos a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre