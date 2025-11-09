Café-échange (spécial harcèlement) Salle des fêtes de Lugos Lugos

Café-échange (spécial harcèlement)

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

On en parle ensemble ?

Café-échange pour parents d’adolescents (focus harcèlement)

10h–12h — Salle des Fêtes, 9 rue de la Mairie, Lugos

Toutes les actions de L’INTER’VAL voir le programme dédié

Contact Gina MORGANTINI — gmorgantini@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

