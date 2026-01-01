Café-échanges Médiathèque Angles
Café-échanges Médiathèque Angles mardi 13 janvier 2026.
Café-échanges
Médiathèque 50 Bis Route de la Tranche sur Mer Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 10:30:00
fin : 2026-01-13 12:00:00
Date(s) :
2026-01-13
.
Médiathèque 50 Bis Route de la Tranche sur Mer Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café-échanges Angles a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral