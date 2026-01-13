Café-échanges Avrillé
Café-échanges Avrillé jeudi 5 février 2026.
Café-échanges
Médiathèque Avrillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 14:30:00
fin : 2026-02-05 16:00:00
Date(s) :
2026-02-05
.
Médiathèque Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café-échanges Avrillé a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral