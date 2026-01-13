Café-échanges La Boissière-des-Landes

Café-échanges La Boissière-des-Landes vendredi 3 avril 2026.

Café-échanges

Médiathèque La Boissière-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:30:00
fin : 2026-04-03 16:00:00

Date(s) :
2026-04-03

  .

Médiathèque La Boissière-des-Landes 85430 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café-échanges La Boissière-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral