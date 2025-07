Café empathie Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café empathie Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon samedi 12 juillet 2025.

Café empathie Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Venez participer à un atelier pour pratique la communication non violente au café culturel Kaïflo

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Join us for a workshop on non-violent communication at café culturel Kaïflo

German :

Nehmen Sie an einem Workshop über gewaltfreie Kommunikation im Kulturcafé Kaïflo teil

Italiano :

Partecipate a un workshop sulla comunicazione non violenta presso il Café Culturel Kaïflo

Espanol :

Participe en un taller sobre comunicación no violenta en el café cultural Kaïflo

L’événement Café empathie Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis