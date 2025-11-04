CAFE EMPLOI : INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Agence HIRSON Hirson

CAFE EMPLOI : INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Agence HIRSON Hirson mardi 4 novembre 2025.

CAFE EMPLOI : INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Mardi 4 novembre, 08h00 Agence HIRSON Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Réalisation d’un CAFE EMPLOI sur le thème de l’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE au sein de la salle du Haubert à Hirson . Cette action sera dédiée aux échanges et au partage d’expériences entre employeurs et demandeurs d’emploi. Objectifs de la réunion : • Présentation des métiers de l’industrie agroalimentaire par les employeurs et à travers des casques de réalité virtuelle • Discussion des qualités professionnelles requises pour réussir dans ce secteur. • Information sur les formations éventuelles di

Agence HIRSON 02500 Hirson Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520673 »}]

Réalisation d’un CAFE EMPLOI sur le thème de l’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE au sein de la salle du Haubert à Hirson . La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie