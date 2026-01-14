Café Entraide Numérique Centre Social Ker Yann Rennes
Café Entraide Numérique Centre Social Ker Yann Rennes jeudi 15 janvier 2026.
Café Entraide Numérique Centre Social Ker Yann Rennes Jeudi 15 janvier, 14h30 Ille-et-Vilaine
Entraide numérique pour votre tablette, téléphone, ordinateur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-15T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-15T16:45:00.000+01:00
1
Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine