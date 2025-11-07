Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles Troyes

Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles Troyes vendredi 7 novembre 2025.

Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 12:30:00

fin : 2025-11-07 14:00:00

Date(s) :

2025-11-07

L’occasion de rencontrer les membres de l’association, de présenter l’avancée de ton projet professionnel, de partager ton expérience et d’échanger des astuces. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles Troyes a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne