Café Entr'Elles avec Créez Comme Elles Troyes vendredi 9 janvier 2026.
Le Rucher Créatif Troyes Aube
2026-01-09 12:30:00
2026-01-09 14:00:00
2026-01-09
L’occasion de rencontrer les membres de l’association, de présenter l’avancée de ton projet professionnel, de partager ton expérience et d’échanger des astuces. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
