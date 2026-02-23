Café Ephémère ateliers et concert

Salle des Capucins Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

ATELIERS broderie, confection bracelets et porte-clés, confection fleurs avec papier de soie, maquillage pour tous, massage des mains, peinture sur bois.

16h goûter avec crêpes.

16h30 concert Pop Rock avec le groupe HAM FOR JAM.

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre, participation libre. .

Salle des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café Ephémère ateliers et concert

L’événement Café Ephémère ateliers et concert Landivisiau a été mis à jour le 2026-02-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX