Café Ephémère ateliers et concert Landivisiau
Café Ephémère ateliers et concert Landivisiau dimanche 8 mars 2026.
Café Ephémère ateliers et concert
Salle des Capucins Landivisiau Finistère
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
ATELIERS broderie, confection bracelets et porte-clés, confection fleurs avec papier de soie, maquillage pour tous, massage des mains, peinture sur bois.
16h goûter avec crêpes.
16h30 concert Pop Rock avec le groupe HAM FOR JAM.
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre, participation libre. .
Salle des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
