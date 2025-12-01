Café Ephémère de Noël Salle des Fêtes EHPAD de Lannouchen Landivisiau
Café Ephémère de Noël Salle des Fêtes EHPAD de Lannouchen Landivisiau dimanche 14 décembre 2025.
Salle des Fêtes EHPAD de Lannouchen 40 rue Georges Clémenceau Landivisiau Finistère
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Au programme
– 14h30 à 15h30 Hervé vous invite à découvrir les chansons d’hier et d’aujourd’hui.
– 16h Crêpes, gourmandises et buvette en compagnie de Maryline.
– 16h30 à 17h Lecture festive de Noël, présentée par Éric.
Ouvert à tous.
Entrée libre, participation libre. .
Salle des Fêtes EHPAD de Lannouchen 40 rue Georges Clémenceau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
