Café Ephémère de Noël Salle des Fêtes EHPAD de Lannouchen Landivisiau

Café Ephémère de Noël

Salle des Fêtes EHPAD de Lannouchen 40 rue Georges Clémenceau Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Au programme

– 14h30 à 15h30 Hervé vous invite à découvrir les chansons d’hier et d’aujourd’hui.

– 16h Crêpes, gourmandises et buvette en compagnie de Maryline.

– 16h30 à 17h Lecture festive de Noël, présentée par Éric.

Ouvert à tous.

Entrée libre, participation libre. .

