JJM TRIO CHANTE HUGUES AUFRAY ÉPISODE 2 Langres

JJM TRIO CHANTE HUGUES AUFRAY ÉPISODE 2
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 10 EUR
15 novembre 2025
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Tout public
Organisé par l’association Théâtre de Sabinus
Deux heures de partage en concert sur reprise de 10 de ses plus grands titres. Plus de 20 nouvelles chansons du célèbre nonagénaire qui introduit le folk en France (dont 7 reprises de Dylan).
Avec Jean Fiquet (chant, guitare, harmonical), Jacquesq Prost (basse) et René Rivet (percussion).
Durée: 2h
Réservation conseillée .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 63 45 76 jean.fiquet@neuf.fr
