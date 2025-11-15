JJM TRIO CHANTE HUGUES AUFRAY ÉPISODE 2 Langres

JJM TRIO CHANTE HUGUES AUFRAY ÉPISODE 2

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-11-15

Tout public

Organisé par l’association Théâtre de Sabinus

Deux heures de partage en concert sur reprise de 10 de ses plus grands titres. Plus de 20 nouvelles chansons du célèbre nonagénaire qui introduit le folk en France (dont 7 reprises de Dylan).

Avec Jean Fiquet (chant, guitare, harmonical), Jacquesq Prost (basse) et René Rivet (percussion).

Durée: 2h

Réservation conseillée .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 63 45 76 jean.fiquet@neuf.fr

