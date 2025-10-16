Café équilibre pour seniors rue Andrevon Bourg-de-Péage

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-10-16

Le CPTS Solidar de Bourg-de-Péage organise un café équilibre gratuit pour seniors.

English :

Bourg-de-Péage’s CPTS Solidar organizes a free café équilibre for seniors.

German :

Das CPTS Solidar in Bourg-de-Péage organisiert ein kostenloses Balance-Café für Senioren.

Italiano :

Il CPTS Solidar di Bourg-de-Péage organizza un café équilibre gratuito per gli anziani.

Espanol :

El CPTS Solidar de Bourg-de-Péage organiza un café équilibre gratuito para las personas mayores.

