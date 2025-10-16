Café équilibre pour seniors rue Andrevon Bourg-de-Péage
Café équilibre pour seniors rue Andrevon Bourg-de-Péage jeudi 16 octobre 2025.
Café équilibre pour seniors
rue Andrevon Sale Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Le CPTS Solidar de Bourg-de-Péage organise un café équilibre gratuit pour seniors.
rue Andrevon Sale Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 32 76 65
English :
Bourg-de-Péage’s CPTS Solidar organizes a free café équilibre for seniors.
German :
Das CPTS Solidar in Bourg-de-Péage organisiert ein kostenloses Balance-Café für Senioren.
Italiano :
Il CPTS Solidar di Bourg-de-Péage organizza un café équilibre gratuito per gli anziani.
Espanol :
El CPTS Solidar de Bourg-de-Péage organiza un café équilibre gratuito para las personas mayores.
