Café Español au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Café Español au Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18 22:00:00

Date(s) :

2026-02-18

L’Association Ibéro-Latine de Saint-Brieuc (AIL) vous invite au prochain Café Español, edition

TRUEQUE DE LIVRES (Troc de livres) .

