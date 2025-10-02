Café Estuarien du Conservatoire Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle

Café Estuarien du Conservatoire Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle jeudi 2 octobre 2025.

Café Estuarien du Conservatoire

Salle des fêtes 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

L’Office de tourisme vous informe

Rencontre mensuelle en Médoc, … pour parler estuaire.

Le sujet du mois à découvrir, un bon moment d’échange à partager. .

Salle des fêtes 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 80 31 45

English : Café Estuarien du Conservatoire

German : Café Estuarien du Conservatoire

Italiano :

Espanol : Café Estuarien du Conservatoire

L’événement Café Estuarien du Conservatoire Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Médoc-Vignoble