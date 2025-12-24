Café Estuarien du Conservatoire, Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle

Café Estuarien du Conservatoire

Salle des fêtes 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-06-04

L’Office de tourisme vous informe

Rencontre mensuelle en Médoc, … pour parler estuaire.

Le sujet du mois à découvrir, un bon moment d’échange à partager.

Le 8 Janvier, l’aquaculteur Bertrand Iung échangera sur le thème Entre Jalles et Estuaire, Eau Médoc une ferme aquacole . .

Salle des fêtes 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 80 31 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café Estuarien du Conservatoire

L’événement Café Estuarien du Conservatoire Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Médoc-Vignoble