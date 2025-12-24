Café Estuarien du Conservatoire, Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle
Salle des fêtes 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-06-04
L’Office de tourisme vous informe
Rencontre mensuelle en Médoc, … pour parler estuaire.
Le sujet du mois à découvrir, un bon moment d’échange à partager.
Le 8 Janvier, l’aquaculteur Bertrand Iung échangera sur le thème Entre Jalles et Estuaire, Eau Médoc une ferme aquacole . .
Salle des fêtes 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 80 31 45
English : Café Estuarien du Conservatoire
