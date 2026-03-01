Café-expo Femmes inspirantes et Clichés de Femmes, Femmes de Clichés Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul
Café-expo Femmes inspirantes et Clichés de Femmes, Femmes de Clichés Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul mardi 17 mars 2026.
Café-expo Femmes inspirantes et Clichés de Femmes, Femmes de Clichés
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-03-17 10:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Temps convivial autour d’un café et visite de l’exposition réalisée par des usagers (jeunes et adultes) du Centre Socio-Culturel.
Sur inscription Centre Socio-Culturel Pôle Famille par téléphoneTout public
0 .
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 56 97 91 mediatheque@mairie-toul.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a coffee and visit the exhibition created by users (young people and adults) of the Centre Socio-Culturel.
To register, call Centre Socio-Culturel Pôle Famille
L’événement Café-expo Femmes inspirantes et Clichés de Femmes, Femmes de Clichés Toul a été mis à jour le 2026-03-07 par MT TERRES TOULOISES