Café-expo Femmes inspirantes et Clichés de Femmes, Femmes de Clichés Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Café-expo Femmes inspirantes et Clichés de Femmes, Femmes de Clichés

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Temps convivial autour d’un café et visite de l’exposition réalisée par des usagers (jeunes et adultes) du Centre Socio-Culturel.

Sur inscription Centre Socio-Culturel Pôle Famille par téléphoneTout public

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 56 97 91 mediatheque@mairie-toul.fr

Enjoy a coffee and visit the exhibition created by users (young people and adults) of the Centre Socio-Culturel.

To register, call Centre Socio-Culturel Pôle Famille

