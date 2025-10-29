Café famille « J’ai un enfant différent » en présence de Emilie Quéméneur, éducatrice spécialisée Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Si vous accompagnez un proche différent, vous savez que ce chemin peut être jalonné de questions, de défis, mais aussi de belles réussites. Nous vous proposons un temps d’échange et de soutien dédié.

Venez rencontrer d’autres personnes qui traversent des situations similaires. C’est l’occasion de partager nos expériences, qu’elles soient quotidiennes ou plus exceptionnelles. Nous pourrons échanger sur

– Nos contacts et nos ressources Quels sont les organismes, les associations, les professionnels qui peuvent nous aider ?

– Nos difficultés Comment faire face aux obstacles administratifs, émotionnels ou organisationnels ?

– Nos réussites et nos victoires Ces petits et grands moments qui donnent sens à notre engagement.

Dans une atmosphère bienveillante et confidentielle, cet espace est le vôtre pour vous sentir écouté, compris et moins seul. Ensemble, nous pourrons trouver des solutions, des astuces et surtout, du réconfort.

Emilie Quéméneur, éducatrice spécialisée (DE) accompagnera les enfants durant ce temps d’échanges sur des activités ludiques et éducatives et se rendra disponible pour répondre à leurs questions en leur suggérant des pistes. (https://www.education-specialisee.com/) .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

