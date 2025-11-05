Café Gloria Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Café Gloria Théâtre Jean Lurçat Aubusson mercredi 5 novembre 2025.

Café Gloria

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Cie Les Chevaliers d’Industrie

THÉÂTRE, MAGIE, MARIONNETTE CRÉATION

La scène est un bar. Dehors, l’orage gronde et

empêche Anna de sortir. Cet orage, seule Anna l’entend. Il la condamne à rester à l’intérieur. Cette femme d’une cinquantaine d’années lutte contre l’alcoolisme et elle est en manque. D’ailleurs, elle est en manque de tout de stabilité financière, professionnelle, sociale, familiale et amicale. Autour d’elle, le bistrot se transforme en un monde d’hallucinations d’où surgissent des personnages déjantés. Dans cette atmosphère enfiévrée, le public tenu en haleine est plongé dans un torrent d’énigmes dans lequel Anna agit pour reconstruire et sauver son existence.

À partir de 15 ans.

Suivi d’un Creuset des idées le dimanche 9 novembre.

+ d’infos sur snaubusson.com .

