Café Gloria Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Début : 2025-11-06

Cie Les Chevaliers d’Industrie

THÉÂTRE, MAGIE, MARIONNETTE CRÉATION

Mercredi 5 novembre • 10h

Jeudi 6 novembre • 19h30

1h30 | À partir de 15 ans | Suivi d’un Creuset des idées le dimanche 9 novembre

Atelier du Pestacle les enfants de 6 à 14 ans sont accueillis à la médiathèque. Gratuit sur inscription.

La scène est un bar. Dehors, l’orage gronde et

empêche Anna de sortir. Cet orage menaçant ouvre

les portes du délire, car seule Anna l’entend. Il la

condamne à rester à l’intérieur. Cette femme d’une

cinquantaine d’années lutte contre l’alcoolisme et

elle est en manque. D’ailleurs, elle est en manque de

tout de stabilité financière, professionnelle, sociale, familiale et amicale. Peu à peu, les tremblements, la fièvre et la sueur envahissent son corps et sèment le chaos dans son esprit. Tous ses sens sont détraqués. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

