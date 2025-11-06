Café Gloria Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Café Gloria Théâtre Jean Lurçat Aubusson jeudi 6 novembre 2025.
Café Gloria
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Cie Les Chevaliers d’Industrie
THÉÂTRE, MAGIE, MARIONNETTE CRÉATION
Mercredi 5 novembre • 10h
Jeudi 6 novembre • 19h30
1h30 | À partir de 15 ans | Suivi d’un Creuset des idées le dimanche 9 novembre
Atelier du Pestacle les enfants de 6 à 14 ans sont accueillis à la médiathèque. Gratuit sur inscription.
La scène est un bar. Dehors, l’orage gronde et
empêche Anna de sortir. Cet orage menaçant ouvre
les portes du délire, car seule Anna l’entend. Il la
condamne à rester à l’intérieur. Cette femme d’une
cinquantaine d’années lutte contre l’alcoolisme et
elle est en manque. D’ailleurs, elle est en manque de
tout de stabilité financière, professionnelle, sociale, familiale et amicale. Peu à peu, les tremblements, la fièvre et la sueur envahissent son corps et sèment le chaos dans son esprit. Tous ses sens sont détraqués. .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
English : Café Gloria
German : Café Gloria
Italiano :
Espanol : Café Gloria
L’événement Café Gloria Aubusson a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Aubusson-Felletin