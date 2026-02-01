Café goûter des seniors Partage tes recettes ! Mutzig
8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2026-02-12 14:00:00
Vous avez une recette qui fait l’unanimité à la maison, ou un dessert qui rappelle de doux souvenirs d’enfance et que vous aimeriez transmettre ?
Rejoignez-nous pour un “Café goûter” convivial dédié au partage de vos meilleures recettes.
Venez partager une boisson chaude et quelques douceurs dans une ambiance amicale le jeudi 12 février à 14 h à la salle des associations.
Inscrivez-vous dès à présent par mail ou par téléphone.
Dans la limite des places disponibles .
8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 95 04 ccas@villedemutzig.fr
