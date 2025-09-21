Café Gratte-Ciel : le temple de l’opérette Le Rize Villeurbanne

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Une conférence d’Aliénor Wagner-Coubès, doctorante en histoire sociale

Une heure pour tout savoir sur le passé du théâtre municipal de Villeurbanne avant qu’il ne devienne le prestigieux TNP dans les années 1970. C’est le défi relevé par Aliénor Wagner-Coubès qui consacre sa thèse au quartier des Gratte-ciel. Comment fonctionnait cet équipement ? Qui y venait voir des représentations ? Qui y travaillait ? A partir des archives, découvrez l’envers du décor !

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de votre réservation.

Ouverture des inscription un mois avant l’événement

Durée : 1h

Le Rize 23, rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

© AMV