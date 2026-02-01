Café Grenouille | Concert avec Guilam Café librairie Grenouille Langeac

Café Grenouille | Concert avec Guilam

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

GUILAM a pour lui une élégance au-delà du commun. Elégance dans ses chansons, dans son phrasé, dans les mélodies choisies.

.

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GUILAM has an elegance beyond the ordinary. Elegance in his songs, in his phrasing, in his choice of melodies.

L’événement Café Grenouille | Concert avec Guilam Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier