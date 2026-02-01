Café Grenouille | Concert avec Guilam Café librairie Grenouille Langeac
Début : 2026-02-21 20:30:00
GUILAM a pour lui une élégance au-delà du commun. Elégance dans ses chansons, dans son phrasé, dans les mélodies choisies.
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
GUILAM has an elegance beyond the ordinary. Elegance in his songs, in his phrasing, in his choice of melodies.
