Café Grenouille | Concert Les Murmures de la kora Café librairie Grenouille Langeac

Café Grenouille | Concert Les Murmures de la kora

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les Murmures de la kora par Jean-Baptiste Robert. Concert-spectacle dans une ambiance intimiste, autour de la harpe africaine, la Kora, aux sonorités

apaisantes.

.

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Les Murmures de la kora by Jean-Baptiste Robert. An intimate concert-show featuring the soothing sounds of the Kora, the African harp

sounds.

L’événement Café Grenouille | Concert Les Murmures de la kora Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier