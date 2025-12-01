Café Grenouille | Concert Les Murmures de la kora Café librairie Grenouille Langeac
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Les Murmures de la kora par Jean-Baptiste Robert. Concert-spectacle dans une ambiance intimiste, autour de la harpe africaine, la Kora, aux sonorités
apaisantes.
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
Les Murmures de la kora by Jean-Baptiste Robert. An intimate concert-show featuring the soothing sounds of the Kora, the African harp
sounds.
