Café Grenouille | Concert solo dans le noir Café librairie Grenouille Langeac
Café Grenouille | Concert solo dans le noir Café librairie Grenouille Langeac vendredi 21 novembre 2025.
Café Grenouille | Concert solo dans le noir
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Concert solo dans le noir de de Marcovitch et son accordéon au Café Librairie Grenouille.
.
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
Solo concert in the dark by Marcovitch and his accordion at Café Librairie Grenouille.
German :
Solokonzert im Dunkeln von de Marcovitch und seinem Akkordeon im Café Librairie Grenouille.
Italiano :
Concerto al buio di Marcovitch e della sua fisarmonica al Café Librairie Grenouille.
Espanol :
Concierto en solitario a oscuras de Marcovitch y su acordeón en el Café Librairie Grenouille.
L’événement Café Grenouille | Concert solo dans le noir Langeac a été mis à jour le 2025-10-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier