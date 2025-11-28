Café Grenouille | La GEOBIOLOGIE, kézako? Café librairie Grenouille Langeac

Café Grenouille | La GEOBIOLOGIE, kézako?

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

La GEOBIOLOGIE, kézako? C’est l’étude de l’influence des lieux, des habitations, des matériaux sur les êtres vivants, elle est fondée sur la réceptivité de l’être humain, sur la sensibilité du vivant.

.

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

What is GEOBIOLOGY? It’s the study of the influence of places, dwellings and materials on living beings. It’s based on the receptivity of human beings, on the sensitivity of living things.

German :

Was ist GEOBIOLOGIE? Sie beruht auf der Empfänglichkeit des Menschen und der Sensibilität des Lebendigen.

Italiano :

Che cos’è la GEOBIOLOGIA? È lo studio dell’influenza dei luoghi, delle abitazioni e dei materiali sugli esseri viventi. Si basa sulla ricettività degli esseri umani e sulla sensibilità degli esseri viventi.

Espanol :

¿Qué es la GEOBIOLOGÍA? Es el estudio de la influencia de los lugares, viviendas y materiales sobre los seres vivos. Se basa en la receptividad de los seres humanos y la sensibilidad de los seres vivos.

L’événement Café Grenouille | La GEOBIOLOGIE, kézako? Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier