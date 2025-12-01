Café Grenouille | Soirée Chœur de lecteur.ices Café librairie Grenouille Langeac

Café Grenouille | Soirée Chœur de lecteur.ices

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 21:00:00

Soirée Chœur de lecteur.ices, avec dASA de Brioude (Développement Animation Sud Auvergne) avec pause (repas tiré du

sac) . Des livres de 3 à 99 ans (romans, poésies, BD, dessins). Une thématique, ce soir NON AU RACISME .

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Ch?ur de lecteur.ices evening, with dASA de Brioude (Développement Animation Sud Auvergne) with a break (packed lunch)

bag). Books for ages 3 to 99 (novels, poetry, comics, drawings). Tonight’s theme: NO TO RACISM .

