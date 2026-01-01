Café Grenouille | Soirée Jam Session Café librairie Grenouille Langeac
Café Grenouille | Soirée Jam Session Café librairie Grenouille Langeac jeudi 29 janvier 2026.
Café Grenouille | Soirée Jam Session
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Le Café-Librairie Grenouille organise une soirée musicale acoustique Jam Session . Pour les amateurs de la chanson et des bœufs, amener vos chansons préférées, vos instruments, vos grilles d’accords et votre bonne humeur pour un moment de partage musical
.
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Café-Librairie Grenouille is organizing an acoustic musical jam session. Bring your favorite songs, your instruments, your chord grids and your good humor for a moment of musical sharing
L’événement Café Grenouille | Soirée Jam Session Langeac a été mis à jour le 2026-01-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier