Café Grenouille | Soirée Jam Session Café librairie Grenouille Langeac

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

2026-01-29 20:30:00

2026-01-29

2026-01-29

Le Café-Librairie Grenouille organise une soirée musicale acoustique Jam Session . Pour les amateurs de la chanson et des bœufs, amener vos chansons préférées, vos instruments, vos grilles d’accords et votre bonne humeur pour un moment de partage musical

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

The Café-Librairie Grenouille is organizing an acoustic musical jam session. Bring your favorite songs, your instruments, your chord grids and your good humor for a moment of musical sharing

