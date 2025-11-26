Café Grenouille | Soirée sur les violences sexistes et sexuelles Café librairie Grenouille Langeac

Café Grenouille | Soirée sur les violences sexistes et sexuelles

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

A l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, la collective féministe propose une soirée d’info et témoignages sur les violences sexistes et sexuelles.

.

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

To mark International Day for the Elimination of Violence against Women, the feminist collective is organizing an evening of information and testimonials on sexist and sexual violence.

German :

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen bietet das feministische Kollektiv einen Informationsabend und Erfahrungsberichte zu sexistischer und sexueller Gewalt an.

Italiano :

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il collettivo femminista organizza una serata di informazione e testimonianze personali sulla violenza sessista e sessuale.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo feminista organiza una velada informativa y de testimonios sobre violencia sexista y sexual.

L’événement Café Grenouille | Soirée sur les violences sexistes et sexuelles Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier