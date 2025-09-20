Café Guasco Médiathèque municipale Aubagne

Café Guasco Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque municipale Bouches-du-Rhône

Places limitées

L’équipe du fonds patrimonial vous accueille à l’heure du café pour une petite visite à la découverte de la collection d’ouvrages, de périodiques et de partitions de musique rassemblés par les époux Guasco. La culture, l’histoire, les coutumes et traditions de Provence ou d’ailleurs sont à l’honneur dans cette bibliothèque méconnue.

Médiathèque municipale Rue du Lieutenant Flandi 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

