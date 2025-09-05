Café histoire à Mamma Moka Saint-Magne
Café histoire à Mamma Moka Saint-Magne vendredi 5 septembre 2025.
Café histoire à Mamma Moka
Mamma Moka Saint-Magne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
MUSEE DU VAL DE L’EYRE
Un animateur passionné vous accueillera avec des objets anciens, des photos d’époque et des cartes postales pour vous raconter la riche histoire de Saint-Magne et de ses environs.
Une rencontre ouverte à tous, petits et grands.
Téléphone 06 11 28 72 69
Email musee@valdeleyre.fr .
Mamma Moka Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr
English : Café histoire à Mamma Moka
German : Café histoire à Mamma Moka
Italiano :
Espanol : Café histoire à Mamma Moka
L’événement Café histoire à Mamma Moka Saint-Magne a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Val de l’Eyre