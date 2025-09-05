Café histoire à Mamma Moka Saint-Magne

Café histoire à Mamma Moka Saint-Magne vendredi 5 septembre 2025.

Café histoire à Mamma Moka

Mamma Moka Saint-Magne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

MUSEE DU VAL DE L’EYRE

Un animateur passionné vous accueillera avec des objets anciens, des photos d’époque et des cartes postales pour vous raconter la riche histoire de Saint-Magne et de ses environs.

Une rencontre ouverte à tous, petits et grands.

Téléphone 06 11 28 72 69

Email musee@valdeleyre.fr .

Mamma Moka Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr

English : Café histoire à Mamma Moka

German : Café histoire à Mamma Moka

Italiano :

Espanol : Café histoire à Mamma Moka

L’événement Café histoire à Mamma Moka Saint-Magne a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Val de l’Eyre