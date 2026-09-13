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AGENDA · Andernos-les-Bains

Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Andernos-les-Bains

Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chédid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Andernos-les-Bains

Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Découverte du Bassin d’Arcachon à travers ses noms de lieux maritimes par Jean-Marie Blondy, co-président de la société historique et archéologique d’Arcachon et du pays de Buch.

Tous public et accès libre.   .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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