Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Découverte du Bassin d’Arcachon à travers ses noms de lieux maritimes par Jean-Marie Blondy, co-président de la société historique et archéologique d’Arcachon et du pays de Buch.
Tous public et accès libre. .
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English :
L’événement Café Histoire Découverte du Bassin d’Arcachon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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