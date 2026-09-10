Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
C’est dans sa villa andernosienne qui porte encore son prénom, à deux pas du Bassin d’Arcachon, qu’elle écrit poèmes, des nouvelles et romans après une carrière parisienne (music-hall, cabaret, radio) et bordelaise (opérettes, revues et comédies).
Public adulte et accès libre.
Sur réservation auprès de la Médiathèque. .
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English :
L’événement Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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