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AGENDA · Andernos-les-Bains

Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Andernos-les-Bains

Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chédid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Andernos-les-Bains

Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

C’est dans sa villa andernosienne qui porte encore son prénom, à deux pas du Bassin d’Arcachon, qu’elle écrit poèmes, des nouvelles et romans après une carrière parisienne (music-hall, cabaret, radio) et bordelaise (opérettes, revues et comédies).

Public adulte et accès libre.
Sur réservation auprès de la Médiathèque.   .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Café Histoire Nita Corelli, artiste andernosienne aux multiples talents Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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