Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes » Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains
Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes » Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes »
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Un café à la main, un brin de curiosité, et c’est parti pour un moment passionnant avec l’historienne Isabelle Antonutti et sa conférence illustrée !
Embarquez pour un voyage inspirant entre poésie, musique, littérature, peinture… Tout public.
Tous public et accès libre. .
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
English : Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes »
German : Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes »
Italiano :
Espanol : Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes »
L’événement Café Histoire « Quand le Bassin inspire les artistes » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Andernos-les-Bains