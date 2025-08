Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains samedi 29 novembre 2025.

Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Par les amis de l’Aérium d’Arès.

Cheffe d’entreprises et philanthrope, elle hérite d’un vaste domaine s’étendant entre Lège, Arès et Andernos. Son empreinte est encore visible dans ces villes, et cette conférence propose un parcours historique et géographique à la découverte de ses réalisations .

Tous public et accès libre. .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

English : Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein

German : Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein

Italiano :

Espanol : Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein

L’événement Café Histoire Sur les pas de Sophie Wallerstein Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Andernos-les-Bains